На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье заявили, что военкоматы начали искать уклонистов с помощью дронов

Лебедев: украинские военкомы используют дроны с тепловизорами для поиска мужчин
close
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) начали применять беспилотники с тепловизорами для поиска мужчин призывного возраста. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Сейчас ввели новшество: ТЦК ходит с дроноводами. С БПЛА проводят разведку, на некоторые БПЛА ставят тепловизионные датчики, чтобы человек не мог спрятаться даже у себя дома», — сказал подпольщик.

3 июня депутат Верховной рады Виталий Войцеховский заявил, что сотрудники ТЦК на Украине получают удовольствие от преследования людей. При этом он подчеркнул, что так себя ведут далеко не все сотрудники военкоматов.

15 июня депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что сотрудники территориального центра комплектования в Одессе подстрелили военного при попытке его мобилизовать. Он в очередной раз призвал реформировать ТЦК и привлечь к ответственности участников насильственной мобилизации.

Ранее Сырский пообещал отправить часть сотрудников ТЦК на фронт.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами