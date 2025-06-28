Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) начали применять беспилотники с тепловизорами для поиска мужчин призывного возраста. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Сейчас ввели новшество: ТЦК ходит с дроноводами. С БПЛА проводят разведку, на некоторые БПЛА ставят тепловизионные датчики, чтобы человек не мог спрятаться даже у себя дома», — сказал подпольщик.

3 июня депутат Верховной рады Виталий Войцеховский заявил, что сотрудники ТЦК на Украине получают удовольствие от преследования людей. При этом он подчеркнул, что так себя ведут далеко не все сотрудники военкоматов.

15 июня депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что сотрудники территориального центра комплектования в Одессе подстрелили военного при попытке его мобилизовать. Он в очередной раз призвал реформировать ТЦК и привлечь к ответственности участников насильственной мобилизации.

Ранее Сырский пообещал отправить часть сотрудников ТЦК на фронт.