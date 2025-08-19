На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Херсонской области при атаке беспилотника пострадал мирный житель

Пожилой мужчина пострадал в результате атаки БПЛА на Херсонскую область
Антон Ваганов/Reuters

Мужчина пострадал в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Горностаевский округ Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что ранения получил гражданин 1949 года рождения.

«Также поврежден трактор коммунального предприятия», — отмечается в тексте.

В ночь на 19 августа в городе Волгограде упали обломки сбитого украинского дрона. Из-за этого в одном из корпусов больницы №16 произошел пожар — огонь охватил кровлю здания, рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Он подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал. Врачи, в свою очередь, продолжили оказывать пациентам плановую медицинскую помощь в других корпусах больницы.

18 августа в селе Новостроевка-Первая в Белгородской области при атаке украинского БПЛА пострадал один мирный житель. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и множественные осколочные ранения. Бойцы самообороны доставили раненого в больницу, где врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Ранее на Смоленской атомной электростанции после падения беспилотника выявили повреждения.

