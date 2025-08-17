В Курской области украинский БПЛА нанес удар по трассе Рыльск — Крупец

Хинштейн: житель Курской области не выжил в результате атаки БПЛА на трассу

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал трассу Рыльск — Крупец в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Он рассказал, что в момент удара по дороге ехал гражданский автомобиль. Находившийся внутри мужчина 1957 года рождения получил серьезные травмы, его спасти не удалось.

«Самые искренние соболезнования родным и близким», — написал Хинштейн.

17 августа дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по автомобильной дороге Рыльск — Хомутовка в Курской области. По словам врио губернатора региона, в результате атаки пострадали два пассажира проезжавшего мимо «Камаза». Речь идет о мужчинах в возрасте 20 и 37 лет. У них диагностировали минно-взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые травмы и множественные осколочные ранения.

Пострадавших доставили в Курскую областную больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести, подчеркнул Хинштейн.

Ранее в Курской области две женщины получили сильные ожоги в результате атаки ВСУ.