Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили дополнительные силы и предпринимают попытки контратаковать на Красноармейско-Дмитровском направлении в ДНР. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он отметил, что российские подразделения продолжают наступление и выявили большое количество слабых мест у противника. Пушилин подчеркнул, что это стало возможным благодаря грамотному руководству и стремлению бойцов как можно скорее освободить территорию Донбасса.

«Противник пытается контратаковать, перебросил дополнительные силы. Но мы видим, сколько уязвимостей сейчас удалось выявить нашим подразделениям», — подчеркнул Пушилин.

14 августа стало известно, что подразделения разведки группировки войск «Центр» установили огневой контроль над последней трассой снабжения ВСУ в районе города Красноармейска. В ВСУ признались, что не контролируют ситуацию под Красноармейском.

Ранее в Пентагоне заявили об угрозе окружения ВСУ в Красноармейске.