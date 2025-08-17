На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мэр Харькова сообщил о взрыве на окраине города

Мэр Харькова Терехов заявил о взрыве за пределами города
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

На северо-востоке Украины в районе Харькова в воскресенье произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, детонация прогремела за пределами городской черты.

Согласно данным онлайн-карты украинского Минцифры, в Харьковской области на протяжении примерно получаса действовала воздушная тревога.

Этим же утром на севере Украины в Черниговской области произошел взрыв. После этого тревогу на территории области отменили, ее ввели в Днепропетровской и Харьковской областях.

Удары по украинской инфраструктуре российские войска начали наносить с 10 октября 2022 года — спустя два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который российские власти возложили на украинские спецслужбы. Обстрелы ведутся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что удары по жилым домам и социальной инфраструктуре не наносятся.

Ранее в Одессе после взрывов начались сильные пожары.

