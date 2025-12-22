Путин отметил авторитетность СНГ

Содружество Независимых Государств (СНГ) утвердилось в качестве авторитетного объединения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.

«За более чем три десятилетия содружество утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения, в котором страны-участницы выстраивают отношения на принципах подлинного добрососедства, равноправного партнерства, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга», — сказал Путин.

До этого лидеры стран СНГ, по приглашению Путина прибывшие на неформальный саммит, собрались в Эрмитаже.

В октябре Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в Петербурге.

Путин проводит традиционные неформальные предновогодние встречи лидеров стран СНГ по меньшей мере с 2017 года. С 2018 года такие мероприятия проходят в Петербурге.

Предыдущий официальный саммит лидеров СНГ прошел 10 октября в столице Таджикистана. В ходе мероприятия лидеры объединения приняли решение о предоставлении Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) статуса наблюдателя при Содружестве.

Ранее в Кремле оценили отказ президента Азербайджана посетить неформальный саммит СНГ.