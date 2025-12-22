На Алтае пенсионер избил приятеля молотком из-за спора об уборке

На Алтае пенсионер пригласил приятеля в гости и напал на него с молотком

В Майминском районе Алтайского края задержан 74-летний местный житель, который избил своего гостя молотком из-за ссоры. Об этом сообщает УМВД региона.

62-летний сельчанин пришёл в гости к соседу, чтобы вместе выпить. Вечером, после окончания застолья, гость собрался уходить, но между мужчинами возник спор. Хозяин потребовал, чтобы приятель убрал за собой, и, получив отказ, пришел в ярость.

Конфликт быстро перерос в драку. 74-летний хозяин схватил молоток и несколько раз ударил им оппонента. Пострадавший упал на пол и не мог подняться. Испугавшись содеянного, нападавший сам вызвал скорую помощь. Прибывшие медики госпитализировали потерпевшего с раной теменной, височной и лобной костей. Полиция обнаружила подозреваемого в его доме и доставила в отдел, где он полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело.

