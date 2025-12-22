На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Алтае пенсионер избил приятеля молотком из-за спора об уборке

На Алтае пенсионер пригласил приятеля в гости и напал на него с молотком
true
true
true
close
REDCHYTS FEDIR/Shutterstock/FOTODOM

В Майминском районе Алтайского края задержан 74-летний местный житель, который избил своего гостя молотком из-за ссоры. Об этом сообщает УМВД региона.

62-летний сельчанин пришёл в гости к соседу, чтобы вместе выпить. Вечером, после окончания застолья, гость собрался уходить, но между мужчинами возник спор. Хозяин потребовал, чтобы приятель убрал за собой, и, получив отказ, пришел в ярость.

Конфликт быстро перерос в драку. 74-летний хозяин схватил молоток и несколько раз ударил им оппонента. Пострадавший упал на пол и не мог подняться. Испугавшись содеянного, нападавший сам вызвал скорую помощь. Прибывшие медики госпитализировали потерпевшего с раной теменной, височной и лобной костей. Полиция обнаружила подозреваемого в его доме и доставила в отдел, где он полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин приревновал жену к приятелю и избил обоих бейсбольной битой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами