На Краснолиманском направлении в зоне СВО 60-я мехбригада ВСУ лишилась командования и трети батальона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Практически треть военнослужащих батальона обеспечения вместе с управлением 60 ОМБр ВСУ сбежали из расположения на Краснолиманском направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что управление батальоном потеряно, а беглецы не выходят на связь.

14 августа британская газета Telegraph сообщила, что ежедневно свои позиции покидают около 400 украинских военнослужащих. С начала года было зафиксировано более 120 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления военной части.

В статье отмечается, что все чаще можно встретить тех, кто делится на два лагеря – одни идут воевать, а другие стараются уклониться от призыва.

Всего с начала специальной военной операции Украину покинули около 650 тысяч украинских мужчин, подлежащих призыву.

Ранее стало известно о моральном срыве бойцов ВСУ на одном из участков фронта.