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Стало известно о моральном срыве бойцов ВСУ на одном из участков фронта

Минобороны сообщило о моральном срыве ВСУ в боях за Темировку в Запорожье
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Gleb Garanich/Reuters

Российские военные группировки войск «Восток» во время взятия под контроль села Темировка в Запорожской области зафиксировали «моральный срыв» у бойцов украинской армии. Об этом рассказали в Минобороны РФ со ссылкой на слова военнослужащих ВС РФ, пишет ТАСС.

«По радиоперехватам было слышно — у них полный моральный срыв. Говорят: «Вы нас на 10 суток отправили, а мы тут уже больше 40 сидим без еды и воды. Командиры сбежали», — поделился подробностями командир роты с позывным «Север».

В Минобороны также рассказали, как украинские войска готовились к обороне села. Противник заранее хорошо укрепил рубеж обороны: с одной стороны украинцы прикрывались водной преградой, а в самом селе оборудовали опорные пункты и минные заграждения. Здания населенного пункта бойцы ВСУ использовали в качестве долговременных огневых точек.

Однако российские военные смогли прорвать оборону. Сначала они закрепились на окраине села, а затем начали продвигаться вперед, уничтожая на своем пути огневые точки и опорные пункты.

29 июля министерство обороны России объявило о взятии под контроль Темировки в Запорожской области.

Ранее военный эксперт рассказал об успехах российской армии после взятия Темировки.

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