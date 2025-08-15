Беспилотник атаковал Воронежскую область

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией города Воронеж беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.

Гусев добавил, что в настоящее время на всей территории Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

10 августа жители Воронежа услышали над городом по меньшей мере пять взрывов. По словам очевидцев, на юге города раздалось от двух до пяти взрывов, а перед ними звучал сигнал воздушной тревоги. На этом фоне в Воронеже наблюдались сбои в работе интернета.

До этого на территории Воронежа была объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов. Власти призвали местных жителей укрыться в помещении и отойти от окон.

Ранее Гусев сообщил о пострадавшей из-за атаки БПЛА на Воронеж.