Гусев сообщил о пострадавшей из-за атаки БПЛА на Воронеж

Гусев: в небе над Воронежем обнаружено и уничтожено уже около 15 БПЛА

Женщина пострадала в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и тремя районами области обнаружено и уничтожено уже около 15 беспилотных летательных аппаратов», — написал губернатор.

Глава региона добавил, что в результате падения обломков БПЛА женщина получила травму ноги. Помимо этого произошли возгорания ряда частных домов и хозяйственных построек, также были повреждены несколько единиц транспорта. Последствия на земле уточняются, оперативные службы уже находятся на местах падения обломков, подчеркнул Гусев.

Губернатор области указал, что в настоящее время сохраняется угроза непосредственной атаки в Воронеже и Лискинском районе, как и режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона также сохраняется.

Незадолго до этого SHOT со ссылкой на местных жителей сообщал, что в пригороде Воронежа загорелся жилой дом после атаки дронов. По словам местных жителей, инцидент произошел в селе Новая Усмань. В результате атаки украинского беспилотника загорелась крыша здания и соседние постройки, отметили журналисты.

SHOT также сообщил, что до пожара над Воронежем фиксировались взрывы. Местные жители рассказали, что они услышали более 10 хлопков, а на окраине города были замечены яркие вспышки. Информации о разрушениях нет, добавили авторы материала.

Ранее на Запорожской АЭС оценили состояние радиационного фона после атаки ВСУ.