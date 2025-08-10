В Воронеже объявили тревогу в связи с угрозой удара БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронеже объявлена тревога в связи с угрозой удара БПЛА

На территории города Воронежа объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112», — написал глава региона.

Гусев добавил, что жителям города рекомендуется следить за дальнейшими сообщениями МЧС России или правительства области.

4 августа в небе над Воронежем дежурные средства ПВО ликвидировали несколько дронов. Гусев отметил, что при налете никто не пострадал, разрушений тоже не произошло. В Воронеже действовала угроза непосредственной атаки дронов.

3 августа в небе над Воронежем и в районе села Новая Усмань были слышны взрывы. Очевидцы утверждали, что беспилотники пролетали на крайне низкой высоте, а громкие звуки были слышны сразу в нескольких районах города.

