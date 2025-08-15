В Раде заявили о силовом рейде сотрудников ТЦК в Одессе

В Одессе около 60 сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) провели силовой рейд на одной из станций техобслуживания (СТО). Об этом заявил выехавший с территории республики депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«В Одессе, на территории СТО, Зеленские (сотрудники ТЦК — «Газета.Ru») численностью около 60 человек устроили рейд и похитили почти всех сотрудников. Некоторым удалось убежать или спрятаться прямо на месте. Остальных избивали руками, ногами, дубинками, травили газом и били шокерами», — написал парламентарий.

По словам Дмитрука, спустя пять часов после задержания сотрудники СТО оказались в Николаевской области. За это время, как утверждает депутат, они успели пройти военно-врачебную комиссию.

13 августа МВД Украины сообщило, что по всей республике полиция проводит более 150 обысков в рамках масштабной операции по борьбе с переправкой уклонистов от военной службы за границу. В ведомстве уточнили, что правоохранители проводят мероприятия у организаторов и участников схем, которые помогали уклонистам нелегально покинуть страну.

Ранее в Киеве задержали чиновника ТЦК за вымогательство взятки с уклониста.