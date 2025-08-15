На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Раде заявили о силовом рейде сотрудников ТЦК в Одессе

Депутат Рады Дмитрук: около 60 сотрудников ТЦК провели силовой рейд в Одессе
true
true
true
close
Shutterstock

В Одессе около 60 сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) провели силовой рейд на одной из станций техобслуживания (СТО). Об этом заявил выехавший с территории республики депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«В Одессе, на территории СТО, Зеленские (сотрудники ТЦК — «Газета.Ru») численностью около 60 человек устроили рейд и похитили почти всех сотрудников. Некоторым удалось убежать или спрятаться прямо на месте. Остальных избивали руками, ногами, дубинками, травили газом и били шокерами», — написал парламентарий.

По словам Дмитрука, спустя пять часов после задержания сотрудники СТО оказались в Николаевской области. За это время, как утверждает депутат, они успели пройти военно-врачебную комиссию.

13 августа МВД Украины сообщило, что по всей республике полиция проводит более 150 обысков в рамках масштабной операции по борьбе с переправкой уклонистов от военной службы за границу. В ведомстве уточнили, что правоохранители проводят мероприятия у организаторов и участников схем, которые помогали уклонистам нелегально покинуть страну.

Ранее в Киеве задержали чиновника ТЦК за вымогательство взятки с уклониста.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами