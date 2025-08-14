На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Липецкой области объявили воздушную опасность

bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

На территории Липецкой области объявили воздушную опасность. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МЧС России по региону.

«Объявлен желтый уровень «Воздушная опасность» по Липецкой области», — говорится в сообщении.

Желтый уровень воздушной опасности — сигнал, означающий обнаружение беспилотного летательного аппарата вблизи региона. При его действии все службы переводятся в режим максимальной готовности, но регион продолжает нормальную жизнедеятельность.

8 августа в Сириусе на концерте Akon из-за воздушной опасности объявили эвакуацию. Очевидцы рассказали, что людей вывели в фойе. Другие подробности неизвестны.

В этот же день появилось видео эвакуации отдыхающих с пляжа в Сочи из-за опасности атаки беспилотников. На кадрах видно, как люди уходят с пляжа. Отдыхающих просят выйти из воды, покинуть пляжную зону и укрыться в безопасном месте.

Ранее в Пензе не работал общественный транспорт из-за воздушной опасности.

