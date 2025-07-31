На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Пензе не работает общественный транспорт из-за воздушной опасности

Движение транспорта в Пензе остановлено из-за воздушной опасности
true
true
true
close
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Движение общественного транспорта приостановили в Пензе на время действия режима «Воздушная опасность». Об этом сообщило министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области, передает ТАСС.

«Кондукторы объясняют пассажирам, что необходимо проследовать в ближайшие здания и сооружения для их безопасности», — сказали в министерстве.

Утром 31 июля Мельниченко объявил, что в Пензе объявлен режим «воздушная опасность». В городе работают сирены, жителям рассылают речевые и СМС-оповещения, также опубликованы уведомления в официальных каналах и по телевидению.

Губернатор также напомнил пензенцам, что при работе режима «воздушная опасность» необходимо уйти с улицы и зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход или укрытие и находиться там до отмены сигнала.

Утром из-за атаки украинских дронов на промышленном предприятии в Пензе произошел пожар.

Ранее российские силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Волгоградской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами