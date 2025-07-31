В Пензе не работает общественный транспорт из-за воздушной опасности

Движение общественного транспорта приостановили в Пензе на время действия режима «Воздушная опасность». Об этом сообщило министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области, передает ТАСС.

«Кондукторы объясняют пассажирам, что необходимо проследовать в ближайшие здания и сооружения для их безопасности», — сказали в министерстве.

Утром 31 июля Мельниченко объявил, что в Пензе объявлен режим «воздушная опасность». В городе работают сирены, жителям рассылают речевые и СМС-оповещения, также опубликованы уведомления в официальных каналах и по телевидению.

Губернатор также напомнил пензенцам, что при работе режима «воздушная опасность» необходимо уйти с улицы и зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход или укрытие и находиться там до отмены сигнала.

Утром из-за атаки украинских дронов на промышленном предприятии в Пензе произошел пожар.

Ранее российские силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Волгоградской области.