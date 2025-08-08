На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сириусе начали эвакуировать людей с концерта Akon из-за воздушной опасности

В Сириусе на концерте Akon объявили эвакуацию из-за воздушной тревоги
В Сириусе на концерте Akon из-за воздушной опасности объявили эвакуацию. Об этом сообщил Telegram-канал «ТК Краснодар».

Очевидцы рассказали, что людей вывели в фойе. Другие подробности неизвестны.

Незадолго до этого мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале сообщил, что во время атаки украинских дронов был поврежден многоквартирный жилой дом в Дагомысе. По его словам, на месте работают специальные и экстренные службы. Мэр добавил, что по предварительным данным, никто не пострадал.

Помимо этого, он объявил, что угроза атаки беспилотников отменена. По его словам, опасности для жителей и гостей города — курорта нет.

При этом в 19:12 по мск в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. О снятии ограничений на полеты не сообщалось.

В Росавиации сообщали, что из-за ограничений, введенных в аэропорту, на запасные аэродромы ушли 17 самолетов.

Ранее сообщалось, что над Сочи кружат 11 самолетов.

