На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео эвакуации пляжа в Сочи из-за воздушной тревоги

Появилось видео эвакуации отдыхающих с пляжа в Сочи из-за опасности атаки БПЛА
true
true
true

Опубликовано видео эвакуации отдыхающих с пляжа в Сочи из-за опасности атаки беспилотников. Его публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

«На пляже «Маяк» спасатели так же эвакуировали всех посетителей с пляжа из-за воздушной тревоги!», — говорится в посте.

На кадрах видно, как люди уходят с пляжа. Отдыхающих просят выйти из воды, покинуть пляжную зону и укрыться в безопасном месте.

До этого из-за опасности атаки дронов эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Мандарин». Аэропорт Сочи вводил ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Позже в курортном городе отменили угрозу атаки дронов.

По данным Telegram-канала SHOT, российские силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника типа «Лютый» в Краснодарском крае. Один из дронов был перехвачен над Черным морем.

Ранее россиянку наказали за видео с песней на фоне горящей нефтебазы в Сочи.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами