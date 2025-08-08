Появилось видео эвакуации пляжа в Сочи из-за воздушной тревоги

Появилось видео эвакуации отдыхающих с пляжа в Сочи из-за опасности атаки БПЛА

Опубликовано видео эвакуации отдыхающих с пляжа в Сочи из-за опасности атаки беспилотников. Его публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

«На пляже «Маяк» спасатели так же эвакуировали всех посетителей с пляжа из-за воздушной тревоги!», — говорится в посте.

На кадрах видно, как люди уходят с пляжа. Отдыхающих просят выйти из воды, покинуть пляжную зону и укрыться в безопасном месте.

До этого из-за опасности атаки дронов эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Мандарин». Аэропорт Сочи вводил ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Позже в курортном городе отменили угрозу атаки дронов.

По данным Telegram-канала SHOT, российские силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника типа «Лютый» в Краснодарском крае. Один из дронов был перехвачен над Черным морем.

