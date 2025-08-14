На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Атаковавший Ростов дрон ВСУ резко сменил траекторию перед падением

Mash: беспилотник ВСУ сменил траекторию перед ударом в Ростове-на-Дону
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

Атаковавший Ростов-на-Дону украинский беспилотник совершил необъяснимый маневр прямо над городом, внезапно изменив курс полета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, дрон резко сменил траекторию во время пролета в центре города. Именно после этого маневра беспилотник упал на жилую шестиэтажку.

Изначальной целью атаки мог быть один из военных объектов в городе. Почему дрон отклонился от курса и поразил гражданское здание, остается неясным.

В министерстве обороны РФ информацию о необычном маневре атакующего БПЛА и возможной первоначальной цели не комментировали.

Взрыв в центре Ростова-на-Дону произошел 14 августа на фоне объявленной в городе ракетной опасности. По данным SHOT, предварительной причиной взрыва стала атака украинского дрона. Авторам канала стало известно, что удар был нанесен по жилому дому, после этого в небо поднялось облако дыма. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее появилась информация о пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на Ростов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами