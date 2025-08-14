Атаковавший Ростов дрон ВСУ резко сменил траекторию перед падением

Mash: беспилотник ВСУ сменил траекторию перед ударом в Ростове-на-Дону

Атаковавший Ростов-на-Дону украинский беспилотник совершил необъяснимый маневр прямо над городом, внезапно изменив курс полета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, дрон резко сменил траекторию во время пролета в центре города. Именно после этого маневра беспилотник упал на жилую шестиэтажку.

Изначальной целью атаки мог быть один из военных объектов в городе. Почему дрон отклонился от курса и поразил гражданское здание, остается неясным.

В министерстве обороны РФ информацию о необычном маневре атакующего БПЛА и возможной первоначальной цели не комментировали.

Взрыв в центре Ростова-на-Дону произошел 14 августа на фоне объявленной в городе ракетной опасности. По данным SHOT, предварительной причиной взрыва стала атака украинского дрона. Авторам канала стало известно, что удар был нанесен по жилому дому, после этого в небо поднялось облако дыма. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее появилась информация о пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на Ростов.