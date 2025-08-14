На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области мужчина получил ранения при ударе FPV-дрона ВСУ

Гладков: мирный житель пострадал в результате удара FPV-дрона по селу Дорогощь
Павел Лисицын/РИА Новости

Мирный житель получил ранения в результате удара FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Дорогощь Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате удара вражеского FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму, а также множественные осколочные ранения шеи, грудной клетки, живота и спины. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ», — написал глава региона.

Гладков добавил, что состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Врачи оказали мужчине всю необходимую помощь. В настоящее время его перевели в медицинское учреждение Белгорода, отметил губернатор.

Днем 14 августа Гладков заявил, что Белгород подвергся атакам, каких еще не было в современной истории. По его словам, 13 августа город атаковало большое количество беспилотных летательных аппаратов. На следующий день ВСУ продолжили наносить удары по административному центру региона.

Ранее житель Белгорода рассказал «Газете.Ru» об обстановке в городе на фоне атак ВСУ.

Обстрелы Белгородской области
