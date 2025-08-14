В Белгородской области один человек погиб и трое пострадали при атаках ВСУ

Один человек погиб и три пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, украинские дроны атаковали два легковых автомобиля в селе Пристень в Валуйском округе. Один мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

«Выражаю самые искренние слова соболезнования всем родным и близким погибшего <...>. Вся область скорбит вместе с вами», — написал глава российского субъекта.

Он добавил, что в результате атаки на второй автомобиль пострадали два человека — мужчина и женщина. У первого диагностировали минно-взрывную травму и ссадины конечностей, у второй — минно-взрывную травму и незначительные ожоги на руке.

Пострадавших доставили в Валуйскую центральную районную больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. После этого врачи отпустили граждан на амбулаторное лечение.

«Транспортное средство уничтожено огнем», — подчеркнул Гладков.

Кроме того, атаке подвергся автомобиль в районе села Болдыревка в Белгородском районе. Мужчина получил баротравму и минно-взрывную травму, его госпитализировали в городскую больницу №2 в Белгороде. Как отметил губернатор, из-за действий ВСУ у машины оказались повреждены кузов и остекление.

Ранее украинский беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области.