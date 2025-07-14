На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области при атаке дрона пострадал двухлетний ребенок

Гладков: два мирных жителя, в том числе двухлетний ребенок, пострадали от дрона
true
true
true
close
Shutterstock

Два мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Щигоревка в результате атаки беспилотника ранен двухлетний мальчик. В Шебекинской ЦРБ ребенку диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ссадины височно-теменной области», — заявил он.

По словам Гладкова, ребенка доставили в областную клиническую больницу для оказания помощи. Помимо этого, к медикам обратился мужчина, который пострадал при атаке БПЛА на автомобиль в городе Шебекино.

До этого сообщалось, что украинские беспилотники атаковали семь населенных пунктов в четырех районах Белгородской области. Он также добавил, что в селе Николаевка Белгородского района дрон атаковал частное домовладение, а еще четыре FPV-дрона атаковали сельхозпредприятие.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что число ударов по России «будет увеличиваться».

Ранее Гладков показал, как российские военные сбивают беспилотники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами