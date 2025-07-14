В Белгородской области при атаке дрона пострадал двухлетний ребенок

Гладков: два мирных жителя, в том числе двухлетний ребенок, пострадали от дрона

Два мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Щигоревка в результате атаки беспилотника ранен двухлетний мальчик. В Шебекинской ЦРБ ребенку диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ссадины височно-теменной области», — заявил он.

По словам Гладкова, ребенка доставили в областную клиническую больницу для оказания помощи. Помимо этого, к медикам обратился мужчина, который пострадал при атаке БПЛА на автомобиль в городе Шебекино.

До этого сообщалось, что украинские беспилотники атаковали семь населенных пунктов в четырех районах Белгородской области. Он также добавил, что в селе Николаевка Белгородского района дрон атаковал частное домовладение, а еще четыре FPV-дрона атаковали сельхозпредприятие.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что число ударов по России «будет увеличиваться».

Ранее Гладков показал, как российские военные сбивают беспилотники.