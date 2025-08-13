Военный эксперт рассказал о новом лазерном оружии ВС России

В России протестировали новый боевой лазер, способный уничтожить украинский беспилотник в считанные секунды. Об этом рассказал эксперт в области беспилотных систем Сергей Товкач расскзаал в интервью «Царьграду».

«Лазеры для ближнего контура обороны в городе и защиты техники — это рабочая тема против дронов», — отметил эксперт.

По его словам, во время последних испытаний новое лазерное средство противовоздушной обороны в течение примерно 10 секунд сумело обуглить топливный бак гипотетического беспилотника противника с расстояния в 2,5 км, что в итоге привело к ликвидации аппарата.

До этого сообщалось, что в России испытали новое лазерное оружие «Посох». Обновленная установка прожгла крыло иностранного дрона за 0,1 секунды, а стальной лист толщиной в сантиметр — в 15 раз быстрее, чем предыдущий прототип. Приоритетной целью «Посоха» разработчики называют украинские БПЛА «Лютый», «сжигать» которые планируют на дистанции 1500 метров.

Ранее в МИД заявили, что у России есть еще одно новейшее оружие, помимо «Орешника».