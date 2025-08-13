На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал о новом лазерном оружии ВС России

Эксперт Товкач: новое лазерное оружие ВС РФ может уничтожить дрон ВСУ за секунды
close
Минобороны России/YouTube

В России протестировали новый боевой лазер, способный уничтожить украинский беспилотник в считанные секунды. Об этом рассказал эксперт в области беспилотных систем Сергей Товкач расскзаал в интервью «Царьграду».

«Лазеры для ближнего контура обороны в городе и защиты техники — это рабочая тема против дронов», — отметил эксперт.

По его словам, во время последних испытаний новое лазерное средство противовоздушной обороны в течение примерно 10 секунд сумело обуглить топливный бак гипотетического беспилотника противника с расстояния в 2,5 км, что в итоге привело к ликвидации аппарата.

До этого сообщалось, что в России испытали новое лазерное оружие «Посох». Обновленная установка прожгла крыло иностранного дрона за 0,1 секунды, а стальной лист толщиной в сантиметр — в 15 раз быстрее, чем предыдущий прототип. Приоритетной целью «Посоха» разработчики называют украинские БПЛА «Лютый», «сжигать» которые планируют на дистанции 1500 метров.

Ранее в МИД заявили, что у России есть еще одно новейшее оружие, помимо «Орешника».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами