«Сжечь «Лютый» лазером»: в России испытали новое оружие против дронов

В России испытали новое лазерное оружие «Посох» — оно предназначено для борьбы с беспилотниками. Обновленная установка прожгла крыло иностранного дрона за 0,1 секунды, а стальной лист толщиной в сантиметр — в 15 раз быстрее, чем предыдущий прототип. Приоритетной целью «Посоха» разработчики называют украинские БПЛА «Лютый», «сжигать» которые планируют на дистанции 1500 метров. Как работает новое оружие и когда оно поступит в войска — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Российская лазерная установка для борьбы с дронами, создаваемая в рамках проекта «Посох», успешно прошла стендовые испытания, заявил агентству РИА Новости гендиректор компании-разработчика, пожелавший остаться анонимным. На расстоянии 50 метров лазер прожег крыло беспилотного летательного аппарата иностранного производства за 0,1 секунды, а также стальной лист толщиной десять миллиметров — в 15 раз быстрее, чем предыдущий прототип.

«Мы успешно провели стендовые испытания на дистанции 50 метров: повысили мощность, уменьшили размер пятна прожигания, увеличили скорость в 15 раз, то есть сделали лазерный пучок более сконцентрированным. Мы понимаем, что двигаемся в правильном направлении, мы знаем, какая нам нужна энергия», — сказал источник агентства.

Проект «Посох» разрабатывается как средство защиты войск и объектов от беспилотных летательных аппаратов. В основе — иттербиевый лазер, способный уничтожить БПЛА лучом направленной энергии . Впервые о нем заговорили в начале июля: тогда лазерная установка успешно прошла испытания на полигоне, поразив двигатель условного вражеского беспилотника.

«Для нас приоритетная цель поражения — украинский дрон «Лютый», который мы должны сжечь лазером на дистанции 1500 метров», — поясняли разработчики.

К стендовым испытаниям представили уже обновленную, более мощную установку, в которой использовали новую линзу.

Ведущиеся работы в области боевого лазерного оружия рассматриваются специалистами как одно из самых перспективных направлений в сфере борьбы с беспилотными летательными аппаратами и барражирующими боеприпасами всех типов.

Имеющиеся традиционные средства противодействия летательным аппаратам — ЗРК/ЗРС и малокалиберная зенитная артиллерия — не всегда оказываются в достаточной мере эффективными против БПЛА. Дроны обладают меньшей по сравнению с традиционными пилотируемыми самолетами и вертолетами визуальной, акустической и радиолокационной заметностью, что затрудняет их обнаружение, идентификацию и наведение соответствующего вооружения.

Самое привлекательное в лазерном оружии, предназначенном для борьбы с беспилотниками, — дешевизна выстрела. Зенитная управляемая ракета ЗРК ближнего действия и малой дальности стоит на порядок, а то и на два дороже дешевого дрона или барражирующего боеприпаса. И стрельба подобными ракетами может привести к достаточно быстрому истощению возможностей зенитных ракетных войск и изнурению предприятий оборонно-промышленного комплекса. Стоимость же одного выстрела из боевой лазерной системы находится на уровне одного доллара, а боезапас практически неограничен .

Именно это оружие может свести к нулю эффективность боевых роев беспилотных летательных аппаратов. Эта вполне доступная технология может радикально изменить способы ведения боевых действий.

Лазерное оружие разрабатывают во многих странах, в том числе и в США. К примеру, Пентагон продолжает финансирование исследований возможностей лазеров мощностью 10–50 кВт в качестве мобильной системы противовоздушной обороны ближнего действия типа DE M-SHORAD (Directed Energy Maneuver Short Range Air Defense).

Однако следует иметь в виду, что эффективность лазера весьма сильно зависит от погодных условий . К примеру, в России в октябре-ноябре ясных солнечных дней — 1–2 за месяц, не более. Так что в наших условиях делать ставку только на лазерное оружие, наверное, не стоит.

И последнее. Прототипы, опытные образцы, стендовые испытания — это, разумеется, хорошо и правильно. Но то, что «Посох» не успел на СВО, уже однозначно. И развертывание крупносерийного производства подобных систем — вопрос нескольких лет . Так что поступление в войска эффективных средств борьбы с дронами в ближайшее время не ожидается. Конфликт на Украине завершится, надо полагать, без этого оружия.

К тому же надо всерьез присмотреться к названию этой боевой лазерной системы. Давать какие-либо вычурные и временами просто нелепые названия образцам вооружения — это, к сожалению, наша традиция. Ведь что такое посох? Это длинная трость, палка особого вида и назначения. Конечно, и посох можно использовать в виде средства самообороны, но в качестве названия образца оружия использование этого термина все-таки более чем спорно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).