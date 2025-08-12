На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Число случаев дезертирства и самоволки в ВСУ в этом году превысило 120 тысяч

ТАСС: в 2025 году из ВСУ дезертировали 123 тысячи человек
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

С начала 2025 года количество случаев дезертирства из украинской армии и самовольного оставления воинской части превысило 120 тысяч. Об этом, ссылаясь на данные Государственного бюро расследований Украины, сообщает ТАСС.

Всего в этом году зафиксировано 107 999 случаев самовольного оставления воинской части и 15186 случаев дезертирства. Таким образом, ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули 123 185 человек. Из них только 24,5 тысячи добровольно вернулись на военную службу.

ТАСС отмечает, что количество случаев дезертирства и самоволки в месяц практически соответствует притоку мобилизованных в ВСУ.

5 августа депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что украинская армия «разбежится в ноль» до зимы на фоне растущего числа дезертиров в ВСУ. По словам парламентария, позиции ВСУ «точечны и далеки друг от друга», что позволяет армии России заходить в тыл и захватывать село за селом.

На этом фоне, по оценкам Дубинского, количество дезертиров в украинской армии достигло 340–350 тысяч человек.

Ранее на Украине осудили дезертира, угнавшего БТР домой.

