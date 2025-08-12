На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны рассказали, сколько летчиков стали Героями России за время СВО

Минобороны: Героем России за время спецоперации стал 31 летчик ВВС
Пресс-служба Минобороны РФ

Героем России за время проведения специальной военной операции (СВО) стал 31 военнослужащий летного состава Военно-воздушных сил РФ. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Сегодня Военно-воздушные силы успешно выполняют задачи специальной военной операции. За мужество и героизм, проявленные в ходе ее проведения, 31 военнослужащий летного состава удостоен высшей награды — звания Героя Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что за время проведения СВО расширилась номенклатура и осуществляется поставка применяемых авиационных средств поражения, которые позволяют уничтожать различные цели на значительно больших дальностях.

Кроме того, на основных российских аэродромах возводятся защитные сооружения для укрытия техники. В перспективе такими укрытиями намерены обеспечить всю аэродромную сеть Вооруженных сил (ВС) РФ.

12 августа — профессиональный праздник российских военных летчиков, инженеров, техников и всех, кто обеспечивает бесперебойную работу авиационной техники и подготовку летного состава.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Героями России за время спецоперации стали 99 десантников.

По его словам, в ходе СВО на Украине личный состав ВДВ РФ работает умело и решительно на ключевых участках и направлениях.

Ранее стало известно, что в Курске установят памятник дважды Герою России генерал-майору Михаилу Гудкову.

