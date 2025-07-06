Памятник Гудкову установят в Курске

Памятник дважды Герою России генерал-майору Михаилу Гудкову установят в Курске. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Дал поручение и. о. главы Курска представить предложения об увековечивании имени Михаила Гудкова в топонимике города. Установим ему и памятник», — написал он.

6 июля президент России Владимир Путин посмертно наградил генерал-майора Михаила Гудкова медалью «Золотая Звезда» и присвоил ему звание Героя Российской Федерации. Гудкова наградили за проявленные мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

Гудков был назначен на должность заместителя главнокомандующего ВМФ России в марте текущего года. До этого генерал-майор командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. Эта бригада проявила себя в ходе специальной военной операции на Украине. Гудков также был удостоен звания Героя России.

Ранее о гибели Гудкова сообщал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.