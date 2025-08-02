В Минобороны назвали число десантников, ставших Героями России во время СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Героями России за время спецоперации стали 99 десантников. Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Как отметил Белоусов в поздравлении с Днем ВДВ, героизм «крылатой пехоты» укреплялся в сражениях Великой Отечественной войны, в Афганистане, Югославии, на Кавказе, в Сирии и во многих других горячих точках, отметил министр. По его словам, и сегодня в ходе специальной военной операции на Украине личный состав ВДВ РФ работает умело и решительно на ключевых участках и направлениях.

«За проявленные мужество и героизм 99 человек удостоены высокого звания Героя России», — подчеркнул Белоусов.

День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечают 2 августа. В этот день в 1930 году под Воронежем впервые в истории СССР во время учений десантировалась на парашютах группа из 12 военных. Эта дата закрепилась в календаре как день рождения ВДВ. В 2025 году этот род войск отмечает 95-летие, за это время голубой берет успели примерить десятки тысяч военнослужащих. Открытки и поздравления с профессиональным праздником для них подготовила «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что бойцы ВДВ ведут тяжелые бои на Сумском направлении.