В зоне СВО погиб украинский художник-анархист

Украинский художник-анархист Давид Чичкан погиб в зоне СВО
В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб украинский художник-анархист Давид Чичкан, принимавший участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«На фронте в Запорожской области погиб украинский художник-анархист Давид Чичкан, который пошел служить в ВСУ добровольцем. Ему было 39 лет», — говорится в сообщении.

Журналисты не уточнили, когда именно скончался художник.

В июне солист украинской рок-группы «Вирий» и командир взвода 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Горнов погиб в результате удара группировки российских войск «Север» в Сумской области. Вместе с ним был ликвидирован его отряд.

По данным силовиков, музыкант на протяжении нескольких месяцев проходил обучение в Великобритании. После этого он вернулся на Украину в качестве санитарного инструктора. Впоследствии солиста группы поставили на должность командира штурмового взвода бригады.

Ранее в зоне СВО погиб служивший в ВСУ украинский режиссер.

