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Силовики заявили о гибели солиста украинской рок-группы в Сумской области

ТАСС: солист украинской группы «Вирий» Горнов погиб в Сумской области
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Солист украинской рок-группы «Вирий» и командир взвода 158-й отдельной механизированной бригады (158 омбр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Горнов погиб в результате удара группировки российских войск «Север» в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Вместе со своим личным составом он был уничтожен Северянами в окрестностях Бессаловки», — сказали силовики.

В силовых структурах отметили, что Горнов на протяжении нескольких месяцев проходил обучение в Великобритании. После этого он вернулся на Украину в качестве санитарного инструктора. Впоследствии, по данным силовиков, солиста группы поставили на должность командира штурмового взвода бригады.

23 июня грузинский журналист Рати Муджири сообщил, что командир «Грузинского легиона» ВСУ Вано Надирадзе был ликвидирован российскими войсками в зоне СВО. По его словам, вместе с военным они планировали провести совместный эфир, в ходе которого хотели обсудить ситуацию в Сумской области и в зоне спецоперации в целом.

Ранее в ДНР российские солдаты ликвидировали снайпершу ВСУ.

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