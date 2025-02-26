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В зоне СВО погиб служивший в ВСУ украинский режиссер

Украинский режиссер Виталий Кокошко погиб в зоне СВО
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Olga Kokoshko/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинский режиссер рекламы Виталий Кокошко, состоявший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило агентство «Укринформ».

Кокошко был владельцем студии «Кинограф». Затем он вступил в ряды украинской армии и участвовал в боевых действиях в составе 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев.

До этого стало известно о гибели в зоне проведения СВО украинского актера театра и кино Алексея Самойленко. О смерти артиста, воевавшего на стороне ВСУ, рассказали его коллеги.

В конце декабря прошлого года российские военные ликвидировали в Курской области еще одного известного бойца ВСУ, редактора популярного украинского шоу «МастерШеф» Антона Вовка. Он служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде и участвовал в украинском вторжении на территорию Курской области. Вовк дослужился до звания младшего сержанта. Обстоятельства, при которых он погиб, не сообщаются.

Ранее в Курской области погиб воевавший за ВСУ актер Петр Великий.

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