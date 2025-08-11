Собянин сообщил о двух беспилотниках, сбитых на пути к Москве

Собянин: пресечена еще одна попытка атаки двух беспилотников на Москву

Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

Утром 11 августа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом, Нижегородской и Белгородской областями. В Минобороны РФ уточнили, что были ликвидированы четыре БПЛА самолетного типа над территорией Республики Крым, два — над Нижегородской областью и один — над Белгородской областью.

За ночь силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника. В ведомстве уточнили, что семь дронов были сбиты над Белгородской областью, по пять — над Брянской и Калужской, четыре — над Крымом, по два — над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и Московским регионом, а также один — над Тульской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.