Российский БПЛА «Герань-2» уничтожил ЗРК ВСУ в Сумской области

Российские военные с помощью беспилотника «Герань-2» нанесли удар по стартовой позиции ЗРК С-300В ВСУ в районе Ворожбы Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кадры объективного контроля, зафиксировавшие поражение цели, опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что ВСУ в начале августа попытались обойти по флангам позиции российских войск в Юнаковке Сумской области.

Марочко добавил, что бои в Сумской области продолжаются. По его словам, бойцы Вооруженных сил (ВС) России на данном участке фронта ведут маневренную оборону.

16 июля в силовых структурах РФ сообщили, что командование украинской армии перебросило в Сумскую область новое спецподразделение главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО), имеющее на вооружении роботизированные комплексы.

Ранее стало известно о бегстве представителей командования бригады ВСУ в Сумах.