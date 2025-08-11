Вооруженные силы РФ ликвидировали пятерых украинских солдат, пытавшихся заминировать тропы в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, российский оператор FPV-дрона обнаружил группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дороге в районе населенного пункта Куриловка. В настоящее время на данном участке фронта идет наступление подразделений ВС РФ.

«Пятеро ВСУшников пытались уехать от дрона, но не смогли», — говорится в публикации.

9 августа военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие взяли в огневой мешок группировку ВСУ в районе города Волчанска в Харьковской области. Речь идет об украинском формировании, дислоцированном у населенного пункта Тихое.

До этого в российских силовых структурах сообщили о больших потерях ВСУ в Харьковской области. Там уточнили, что украинские войска теряют большое количество солдат из-за плохой подготовки мобилизованных санитарных инструкторов, которых обучали исключительно по роликам из интернета.

Ранее рота ВСУ в Харьковской области подверглась удару огнеметной системы «Солнцепек».