Расчеты беспилотников и артиллеристы на Константиновском направлении уничтожили пункт управления БПЛА и узел связи Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск «Юг».

По их данным, расчет БПЛА 68-го гвардейского танкового полка выявил в районе Катериновки в Донецкой народной республике пункт управления украинских беспилотников. Объект был поражен точным выстрелом из артиллерийского орудия «МСТА-Б».

Также в районе села Федоровка ДНР беспилотники разведывательного подразделения группировки обнаружили узел связи 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, который был выведен из строя после сброса боеприпаса с квадрокоптера.

До этого российские войска поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области, обеспечивающий переброску Вооруженных сил Украины в Донбасс. В публикации Минобороны России говорится, что российские бойцы с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесли поражение украинским складам с дронами большой дальности и пунктам временной дислокации солдат ВСУ и иностранных наемников в 134 районах.

Ранее стало известно о канале передачи оружия ВСУ криминальным группировкам Киева.