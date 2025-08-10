Посол РФ заявил о наращивании военной инфраструктуры НАТО в Албании

На территории Албании в последние годы наблюдается наращивание военной инфраструктуры НАТО. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в стране Алексей Зайцев.

«В этом ряду — открытие в марте 2024 года в городе Кучова (Центральная Албания) тактической авиабазы НАТО. Проводится модернизация транспортной, морской инфраструктуры, в том числе под нужды Объединенных военно-морских сил НАТО», — сказал дипломат.

Зайцев добавил, что российская сторона неоднократно обращала внимание стран-членов НАТО, в том числе Албании, на необходимость выстраивания равной и неделимой архитектуры безопасности в Евразии. По его словам, для реализации данной идеи может подойти российская флагманская инициатива. Она заключается в представлении Большого евразийского партнерства как контура общего развития, стабильности, мира и процветания, уточнил посол.

В июле министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и Северная Корея борются против превращения Евразии в вотчину НАТО. По мнению главы ведомства, альянс стремится расширить свое влияние на все евразийское пространство.

Ранее Трамп заявил, что в НАТО исполняют все его пожелания.