«Изнанка»: при ударе по лагерю «Азова» под Харьковом пострадали 200 человек

Ракетный удар по лагерю подготовки 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в Харьковской области 7 августа привел к значительным потерям. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка» со ссылкой на источники.

По данным канала, при поражении комплекса «Искандер» погибли более 50 военнослужащих, около 200 получили ранения. Также уничтожено 12 единиц техники и склад боеприпасов, «что увеличило число жертв».

«Проблемы с оповещением личного состава вновь вызвали крупные потери», — отметил источник.

Днем 9 августа Минобороны России сообщило, что ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в Черниговской области была уничтожена техника Вооруженных сил Украины. Помимо техники, ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, добавили в пресс-службе ведомства.

За сутки оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия РФ нанесли удары по местам хранения и запуска украинских беспилотников самолетного типа. Также были поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Ранее российский боец заявил о страхе ВСУ перед военными РФ в районе Работино.