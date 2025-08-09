На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о переброске закарпатских пограничников в Сумскую область

ТАСС: пограничников из Закарпатья перебрасывают в Сумскую область
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) занялось переброской пограничников из Закарпатской области в Сумскую область в связи с большими потерями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Собеседник агентства пояснил, что пополнение рядов штурмовиков будет производиться за счет тех, кто в данный момент несет службу на границе и выявляет желающих покинуть Украину, поэтому пограничников из Закарпатья перебрасывают в Сумскую область.

Он добавил, что многих военнослужащих погранотряда уже уведомили об отправке на фронт, где им предстоит «воевать бок о бок с теми, кого они недавно ловили на границе и передавали в ТЦК».

По словам силовиков, такая перспектива вызывает у многих нервное напряжение. В качестве примера они привели случай, произошедший 7 августа, когда было обнаружено тело пограничника 94-го ПОГО, якобы покончившего с собой. Однако военные предполагают, что с пограничником расправились свои же при попытке бегства за границу после получения уведомления об отправке на передовую.

В конце июля командование украинской армии перебросило в Сумскую область подразделения 73-го морского центра специальных операций Сил специальных операций в связи с понесенными потерями среди других бригад.

Ранее в РФ рассказали о тяжелых боях в Сумской области.

