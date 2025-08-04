Военкор Коц: ВСУ боятся тележки на электродвигателе для движения по газопроводам

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся нового изобретения российских военных — тележки на электродвигателе. Об этом рассказал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

«У противника появилась новая фобия», — написал Коц.

По его словам, в украинском сегменте соцсетей активно обсуждают гаджет Вооруженных сил (ВС) России, предназначенный для быстрого передвижения по газопроводам. Это тележка на электродвигателе с четырьмя колесами. Военкор уточнил, что ею можно управлять как дистанционно, так и вручную — с пульта. Тележка может использоваться для транспортировки личного состава, а также грузов или разведывательного оборудования. Последнее особенно важно в свете планов Киева по минированию газопроводов, отметил Коц.

Военкор добавил, что наличие у ВС РФ подобного изобретения является преимуществом, так как протяженность газотранспортной системы на Украине достигает 37 тыс. км.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок рассказал об агонии Вооруженных сил Украины на одном из участков фронта. По его словам, оборона украинских военных оказалась на грани катастрофы под Красноармейском (украинское название — Покровск).

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