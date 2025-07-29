Боец ВС РФ с позывным «Рэйз»: ВСУ сдают позиции в районе Работино

Боец российских войск с позывным «Рэйз» рассказал РИА Новости, что украинские военные отступают в районе Работино в Запорожской области.

По словам военного, ВСУ начали отступать, так как «лесополосы и передние края линии боевого соприкосновения уже выжжены».

Теперь украинские военные отступают на свои прежние позиции, уже вскрытые российскими дронами, пояснил «Рэйз».

До этого губернатор региона Евгений Балицкий сообщал, что Вооруженные силы Украины ударили по машине скорой помощи в селе Скельки Запорожской области.

По словам Балицкого, машина выехала на вызов к женщине 1967 года рождения. В результате атаки украинского дрона осколочные ранения получила пациентка, а также водитель скорой помощи.

Глава региона уточнил, что пострадавшим оказывается медпомощь.

Также Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что ВС РФ одновременно осуществили прорыв в трех ключевых населенных пунктах, расположенных в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее российский командир заявил о мощном рывке ВС РФ в Запорожской области.