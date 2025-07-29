На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский военный рассказал, что ВСУ начали отступать в Запорожской области

Боец ВС РФ с позывным «Рэйз»: ВСУ сдают позиции в районе Работино
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Боец российских войск с позывным «Рэйз» рассказал РИА Новости, что украинские военные отступают в районе Работино в Запорожской области.

По словам военного, ВСУ начали отступать, так как «лесополосы и передние края линии боевого соприкосновения уже выжжены».

Теперь украинские военные отступают на свои прежние позиции, уже вскрытые российскими дронами, пояснил «Рэйз».

До этого губернатор региона Евгений Балицкий сообщал, что Вооруженные силы Украины ударили по машине скорой помощи в селе Скельки Запорожской области.

По словам Балицкого, машина выехала на вызов к женщине 1967 года рождения. В результате атаки украинского дрона осколочные ранения получила пациентка, а также водитель скорой помощи.

Глава региона уточнил, что пострадавшим оказывается медпомощь.

Также Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что ВС РФ одновременно осуществили прорыв в трех ключевых населенных пунктах, расположенных в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее российский командир заявил о мощном рывке ВС РФ в Запорожской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами