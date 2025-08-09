На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинские диверсанты пытались проникнуть в Брянскую область

Mash: 30 украинских диверсантов пытались проникнуть в Брянскую область
Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

30 украинских диверсантов пытались проникнуть в Брянскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что это произошло около 6 утра. Их в районе села Манев обнаружили российские пограничники и отбили атаку.

По данным Mash, на российскую территорию пыталась прорваться часть группировки западных наемников. По ним был открыт огонь с ракетной системы залпового огня. Также удар нанесли артиллеристы и истребители.

Ликвидированы по меньшей мере четыре диверсанта, оставшиеся в живых пытаются отступить на исходные позиции, говорится в сообщении.

Вооруженные силы России отбили атаку, прорыва границы не допущено.

В конце июля сообщалось, что украинская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку захватить участок трассы в Луганской Народной Республике, но была отброшена российскими подразделениями с потерями. Злоумышленники переправилась через реку Жеребец и попыталась взять под контроль участок дороги между населенными пунктами Кармазиновка и Нововодяное. План ВСУ был своевременно раскрыт.

Ранее Путин заявил об увеличении количества дезертиров в рядах украинских войск.

СВО: последние новости
