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Путин оценил состояние ВСУ

Путин заявил, что на Украине идет массовая и принудительная мобилизация
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин во время общения с представителями международных информационных агентств в рамках Петербургского экономического форума заявил, что мобилизация на Украине носит принудительный и массовый характер.

Политик отметил, что в ВСУ (Вооруженных силах Украины) сильно увеличивается число дезертиров, а планы Киева «18-летних мальчишек забирать» в армию провалились.

«ВСУ укомплектованы на 47%, а штурмовые подразделения и того меньше, и что дальше?» — сказал он.

По словам главы государства, потери ВСУ на поле боя превышают уровень мобилизации, в то время как ВС РФ наступают во всей линии боевого соприкосновения.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. 18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации в республике. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Киеве потребовали от украинцев «закрыть ротики» на тему демобилизации.

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