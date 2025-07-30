Российские войска поразили порт, из которого ВСУ отправляли десант на Тендровскую косу

Российские войска нанесли удар по порту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Очакове Николаевской области. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Цель — место, откуда совсем недавно киевский режим попытался забросить десант на Тендровскую косу. Четыре катера, гордо отправленные в рейд, обернулись позором для ВСУ. Попытка провалилась с треском», — написал глава региона.

Сальдо добавил, что в выполнении боевой задачи задействовали реактивные системы залпового огня (РСЗО). По его словам, в результате удара ВСУ «понесли ощутимые потери».

О пресечении попытки ВСУ высадиться на Тендровской косе Сальдо сообщил накануне. По его данным, с воздуха украинских военных прикрывали ударные беспилотники «Байрактар».

В этот же день губернатор Херсонской области заявил, что десант ВСУ откатился в сторону Одессы после провала высадки на Тендровской косе. Глава региона отметил, что произошедшее не была первой попыткой украинских войск высадиться на территории области.

Ранее под удар ВС РФ в Прилуках попал вертолет ГУР UH-60 Black Hawk.