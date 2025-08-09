Военный «Купол»: ВСУ на Покровском направлении столкнулись с дефицитом пехоты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) столкнулись с дефицитом пехоты. Об этом сообщил РИА Новости заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона 110-го отдельного стрелкового полка 110-й бригады Южного военного округа с позывным «Купол».

«На Покровском направлении пехота противника малочисленна. Основную сложность составляют дроны противника», — уточнил военнослужащий.

Российский боец отметил, что среди самых трудных задач на данный момент — дойти до позиций из-за высокой концентрации в небе украинских беспилотников.

До этого военнослужащий штурмового батальона «Сомали» в составе российской группировки «Центр» с позывным «Рыбак» рассказал, что командование ВСУ перебросило несколько элитных подразделений дроноводов под Красноармейск (Покровск) в ДНР, чтобы сдержать натиск армии России.

По его словам, в настоящее время на данном направлении находятся операторы беспилотников из подразделений 425-го отдельного штурмового полка «Скала», 414-й отдельной бригады беспилотных систем «Птахи Мадяра» и батальона «Flying Skull» ВСУ.

Ранее глава ДНР заявил о нарушении логистики ВСУ в Красноармейске и Димитрове.