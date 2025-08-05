Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило несколько элитных подразделений дроноводов под Красноармейск (Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы сдержать натиск армии России. Об этом сообщил РИА Новости боец штурмового батальона «Сомали» в составе российской группировки «Центр» с позывным «Рыбак».

«Враг понимает, что они практически в окружении. Подтянули сюда элитные подразделения операторов FPV-дронов», — сказал он.

По словам военного, противник делает акцент на работе дронов, а не артиллерии.

«Рыбак» добавил, что в настоящее время на красноармейском направлении находятся операторы беспилотников из подразделений 425-го отдельного штурмового полка «Скала», 414-й отдельной бригады беспилотных систем «Птахи Мадяра» и батальона «Flying Skull» ВСУ.

5 августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска серьезно нарушили логистику украинской армии в Красноармейске и Димитрове. По его словам, в Димитрове ВСУ находятся в такой ситуации, «когда сложно даже отступить уже, даже если есть большое желание».

Вчера военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что оборона украинской стороны под Красноармейском оказалась на грани катастрофы. по его словам, подразделения ВС России продолжают активное наступление западнее Часова Яра и «продавили» противника в Николаевке в направлении улицы Чкалова, а также в районе железной дороги, которая идет в Краматорск.

Ранее Сырский назвал «тяжелым» положение ВСУ на трех участках фронта.