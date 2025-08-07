На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС РФ уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Запорожской области

РИА: армия РФ уничтожила пункт управления дронов ВСУ в Запорожской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Группировкой войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России был обнаружен и уничтожен вражеский пункт управления БПЛА вблизи населенного пункта Ольговское Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал оператор БПЛА с позывным «Сахалин».

«Мы (расчет БПЛА — «Газета.Ru») выполняли дежурный разведывательный полет над оккупированной противником территорией Запорожской области России», — рассказал собеседник агентства.

Российский военнослужащий отметил, что был зафиксирован пролет вражеского дрона, после чего было принято решение его не таранить, а сопроводить «до дома».

По его словам, вражеский беспилотник начал снижаться в районе населенного пункта Ольговское, а затем приземлился вблизи одной из лесополос, откуда за ним «прогулочным шагом» вышел украинский солдат и демаскировал позицию расчета.

«Координаты цели были переданы расчету орудия 2А65 (буксируемая гаубица «Мста-Б» — «Газета.Ru») и наши артиллеристы положили второй снаряд точно в цель, укрытие было уничтожено вместе с расчетом», — заключил «Сахалин».

До этого командир взвода БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ВС России с позывным «Грибник» рассказал, что одна из бригад Вооруженных сил Украины понесла большие потери и практически уничтожена в районе города Орехова Запорожской области.

Кроме того, российские подразделения отбили попытку украинских военных взять под контроль населенный пункт Каменское на участке фронта в Запорожской области. Атака проводилась с северо-восточного направления. Населенный пункт расположен на левом берегу бывшего Каховского водохранилища и имеет стратегическое значение для контроля транспортных путей к Запорожью.

Ранее на карте показали продвижение российских войск в Днепропетровской области.

