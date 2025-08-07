На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский боец заявил о почти полном уничтожении бригады ВСУ в Запорожье

Боец Грибник: бригада ВСУ практически уничтожена в запорожском Орехове
Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Одна из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла большие потери и практически уничтожена в районе города Орехов Запорожской области. Об этом в интервью РИА Новости рассказал командир взвода БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России с позывным Грибник.

«Хотелось бы отдельно отметить низкое качество 65-й бригады (ВСУ — прим. ред.), от которой осталось два с половиной батальона», — рассказал военный.

Российские подразделения ранее отбили попытку украинских военных взять под контроль населенный пункт Каменское на участке фронта в Запорожской области. Атака проводилась с северо-восточного направления. Населенный пункт расположен на левом берегу бывшего Каховского водохранилища и имеет стратегическое значение для контроля транспортных путей к Запорожью.

Главком ВСУ Александр Сырский в конце июля заявил, что на Запорожском направлении сравнительно меньше боевых столкновений, чем на других участках. По его словам, на данном участке фронта российские военные активно применяют управляемые авиабомбы, артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты.

Ранее эксперт назвал возможный участок фронта для нового наступления ВС РФ.

СВО: последние новости
