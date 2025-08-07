Украинский президент Владимир Зеленский сам многократно уклонялся от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), но созданная им система мобилизации беспощадна к пойманным на улице мужчинам. Об этом ТАСС рассказал источник в российских силовых структурах.

«Украинская пропаганда с начала СВО ведет войну с так называемыми ухилянтами -— людьми, которые уклоняются от обязанностей военной службы <...>. В то же время главный «ухилянт» Зеленский вновь гонит украинских мужиков на убой», — рассказал собеседник агентства.

Источник в российских силовых структурах обратил внимание, что сам Зеленский в свое время многократно игнорировал повестки из ТЦК во времена президентства Петра Порошенко. Теперь же он выслушивает доклады, как «ухилянты» угрожают обрушить фронт ВСУ.

4 августа газета Financial Times писала, что на Украине растет сопротивление силовой мобилизации, а также ужесточается критика в адрес военного командования и власти. Автор публикации отметил учащение случаев применения силы в отношении сотрудников территориальных центров комплектования.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в ходе совещания по итогам деятельности украинской армии в июле заявил, что в стране продолжается мобилизация. Причиной тому главком назвал факт того, что у руководства ВСУ нет другого выбора, кроме как продолжать мобилизацию и улучшать боевую подготовку украинских войск, а также усиливать беспилотную компоненту ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинцы начали менять отношение к конфликту и режиму Зеленского.