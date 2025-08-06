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СМИ: украинцы начали менять отношение к конфликту и режиму Зеленского

European Conservative: украинцы недовольны режимом Зеленского
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Thomas Peter/Pool/Reuters

Жители Украины начали резко менять отношение к конфликту и режиму президента Владимира Зеленского. Об этом пишет The European Conservative.

«‎Общественные настроения на Украине по отношению к боевым действиям и администрации Зеленского меняются стремительнее, чем Киев успевает должным образом отреагировать, и большая часть гнева, похоже, направлена на сотрудников военкоматов, чье жестокое отношение к призывникам недавно было осуждено даже Советом Европы», — говорится в материале.

Издание подчеркивает, что Европа при этом продолжает молчать по поводу методов мобилизации на Украине.

До этого сообщалось, что в украинской армии обвиняют Россию в том, что она якобы выдумывает инциденты с насильственной мобилизацией на Украине. Как пишет Financial Times со ссылкой на командование сухопутных войск, из 256 зарегистрированных в июне инцидентов с насильственной мобилизацией только по 36 ведется расследование.

Ранее на юге Украины произошли столкновения гражданских с сотрудниками ТЦК.

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