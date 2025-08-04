На Украине растет сопротивление силовой мобилизации, а также ужесточается критика в адрес военного командования и власти. Об этом пишет газета Financial Times.

«Целая вереница видеозаписей в социальных сетях показывает, как украинских мужчин вылавливают на улицах и жестоко трамбуют в фургоны, а разгневанные местные жители пытаются отбить их у «людоловов»», — говорится в сообщении.

По данным издания, на Украине крепнет сопротивление мобилизации. Автор публикации отметил, что в стране участились случаи применения силы в отношении сотрудников территориальных центров комплектования.

В газете отметили, что Киев «стимулирует добровольную службу», при этом украинское командование бьет тревогу из-за неукомплектованности оборонительных позиций и истощения войсковых подразделений. На данный момент Украина вынуждена полагаться на призыв.

До этого сообщалось, что в ВСУ обвиняют Россию в том, что она якобы выдумывает инциденты с насильственной мобилизацией на Украине. Как пишет FT со ссылкой на командование сухопутных войск, из 256 зарегистрированных в июне инцидентов с насильственной мобилизацией только по 36 ведется расследование.

Ранее на юге Украины произошли столкновения гражданских с сотрудниками ТЦК.