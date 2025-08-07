Безэкипажный катер ВСУ предпринял атаку в Черном море

Силы Черноморского флота России уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, катер был ликвидирован около 14:50 мск в акватории Черного моря.

7 августа в Минобороны России сообщили об уничтожении вражеского безэкипажного катера в северо-восточной части Черного моря.

Минувшей ночью в Новороссийске объявляли угрозу применения безэкипажных катеров. Глава города Андрей Кравченко призывал горожан покинуть набережную и пляжи, а жителей первой береговой линии — при включении сирен укрыться в помещениях со сплошными стенами, не подходить к окнам и не выходить из дома. Также нельзя быть на открытом пространстве у моря.

Накануне в министерстве обороны РФ заявили об уничтожении двух украинских безэкипажных катеров в юго-западной части Черного моря.

Ранее эксперт предупредил о беспрецедентных атаках ВСУ на территорию России.